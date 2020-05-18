Владимир Путин поздравил Алину Загитову с днём рождения

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российскую фигуристку Алину Загитову с днём рождения. Сегодня, 18 мая, спортсменке исполнилось 18 лет.

«Уважаемая Алина Ильназовна!



Поздравляю Вас с 18-летием. Вы достойно продолжили легендарные традиции отечественной школы фигурного катания и, несмотря на юный возраст, добились выдающихся успехов в спорте, стали обладательницей олимпийского золота, других высоких наград. Уверен, что потрясающая работоспособность, талант и нацеленность на победы и впредь будут помогать Вам и в спорте, и в жизни.



Желаю Вам новых достижений и всего самого доброго», — приводит слова Путина Федерация фигурного катания на коньках.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.