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Врач рассказал, когда фигуристы сборной России смогут вернуться на лёд

Врач рассказал, когда фигуристы сборной России смогут вернуться на лёд
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Главный врач сборной России по фигурному катанию Александр Озеров рассказал, когда спортсмены смогут приступить к тренировкам на льду.

«Сейчас как раз идёт ослабление карантинных мероприятий. Думаю, что в ближайшее время будут делать определённые послабления и для нас. Потому что для спортсменов это играет решающую роль. Надеюсь, что в ближайшем будущем сможем приступить к тренировкам. Хотя бы в Новогорске или на других закрытых базах. Необходимо набирать форму перед сезоном.

Надеюсь, в июне мы уже приступим к тренировкам на льду. Я уже не могу дождаться момента, когда смогу увидеть всех ребят и вернуться к прежней жизни.

Проверят ли фигуристов на коронавирус? Да, в обязательном порядке мы будем проводить все эти тестирования. Спортсмену необходимо будет пройти ряд проверок, в том числе дважды протестироваться на COVID-инфекцию, после чего он сможет приступить к тренировкам на льду», — приводит слова Озерова Sport24.

Ранее к скорейшему возвращению членов сборной России по фигурному катанию на лёд призвала известный тренер Татьяна Тарасова.

Тарасова вновь призвала правительство России разрешить фигуристам тренироваться на катке
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