«Жду, когда снимут карантин». Сын Евгения Плющенко опубликовал новое фото

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко семилетний Саша опубликовал новую фотографию на своей странице в «Инстаграме».

«Жду, когда снимут карантин! Очень жду. Скучаю по своим друзьям, а вы?» — написал Саша.

Посмотреть фотографию можно в "инстаграме" Саши Плющенко.

37-летний Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 год — в одиночном катании, 2014 год — в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997), 10-кратный чемпион России.