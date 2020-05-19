«Жду, когда снимут карантин». Сын Евгения Плющенко опубликовал новое фото

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко семилетний Саша опубликовал новую фотографию на своей странице в «Инстаграме».
«Жду, когда снимут карантин! Очень жду. Скучаю по своим друзьям, а вы?» — написал Саша.
Посмотреть фотографию можно в "инстаграме" Саши Плющенко.
37-летний Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 год — в одиночном катании, 2014 год — в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997), 10-кратный чемпион России.
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