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«Солнечный зайка». Екатерина Боброва опубликовала новое фото маленького сына

«Солнечный зайка». Екатерина Боброва опубликовала новое фото маленького сына
Фигурное катание 0

Российская фигуристка Екатерина Боброва опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографии маленького сына Саши.

«Солнечного зайку вам в ленту. Улыбайтесь! Жизнь улыбнётся вам в ответ», — подписала фотографии Боброва.

Посмотреть фотографии можно на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».

Екатерина Боброва выступала в танцах на льду в дуэте с Дмитрием Соловьёвым. Боброва и Соловьёв — олимпийские чемпионы 2014 года в командных соревнованиях, серебряные призёры Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, победители (2013) и многократные призёры чемпионатов Европы.

Боброва вышла замуж за фигуриста Андрея Депутата, 16 июля 2016 года спортсмены сыграли свадьбу. В апреле прошлого года у пары родился сын Александр.

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