«Солнечный зайка». Екатерина Боброва опубликовала новое фото маленького сына
Российская фигуристка Екатерина Боброва опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографии маленького сына Саши.
«Солнечного зайку вам в ленту. Улыбайтесь! Жизнь улыбнётся вам в ответ», — подписала фотографии Боброва.
Посмотреть фотографии можно на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».
Екатерина Боброва выступала в танцах на льду в дуэте с Дмитрием Соловьёвым. Боброва и Соловьёв — олимпийские чемпионы 2014 года в командных соревнованиях, серебряные призёры Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, победители (2013) и многократные призёры чемпионатов Европы.
Боброва вышла замуж за фигуриста Андрея Депутата, 16 июля 2016 года спортсмены сыграли свадьбу. В апреле прошлого года у пары родился сын Александр.
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