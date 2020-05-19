Татьяна Тарасова оценила варианты развития карьеры Загитовой и Медведевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова предположила, как будут дальше развиваться карьеры Алины Загитовой и Евгении Медведевой, которые на Олимпиаде 2018 года стали первой и второй соответственно. Ранее спортсменки тренировались в группе Этери Тутберидзе, но Медведева переехала в Канаду, где тренируется под руководством Брайана Орсера, а Загитова объявила о приостановке карьеры.
«А что ей (Загитовой. — Прим. «Чемпионата») делать — школу не заканчивать, что ли? Девочка же должна поступить в институт. Она в своей карьере очень многое сделала и имеет право передохнуть.
Захочет — выйдет кататься дальше, не захочет — не выйдет. Она чемпионка Европы, мира и Олимпийских игр. И ей ведь всего 17 лет (18 мая фигуристка отпраздновала совершеннолетие. — Прим. «Чемпионата»). Она всё выиграла, а дальше — учёба, работа. Работа разная и интересная. И в шоу, и в журналах, и в фильмах. Она же красавица настоящая!
Женю (Медведеву. — Прим. «Чемпионата») очень любят в мире, у неё высокий рейтинг, её тоже ждёт интересная жизнь. Да и потом, она никуда не уходила.
Если через год сделают, чтобы детьми считались спортсмены до 17-18 лет, то взрослые нормально будут кататься. Сейчас, конечно, детей не перепрыгнешь, многооборотные прыжки стоят очень дорого», — цитирует Тарасову «Лента.ру».
- 19 мая 2020
-
13:18
-
11:58
-
11:37
-
10:18
-
09:52
-
09:40
-
09:17
- 18 мая 2020
-
21:05
-
20:30
-
18:51
-
18:36
-
16:06
-
15:36
-
15:31
-
14:42
-
13:10
-
12:58
-
11:58
-
11:14
-
10:21
-
09:38
-
09:04
- 17 мая 2020
-
22:29
-
20:45
-
19:06
-
17:53
-
17:34
-
16:18
-
15:08
-
13:43
-
12:55
-
12:31
-
12:00
-
09:52
-
00:19