Татьяна Тарасова оценила варианты развития карьеры Загитовой и Медведевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова предположила, как будут дальше развиваться карьеры Алины Загитовой и Евгении Медведевой, которые на Олимпиаде 2018 года стали первой и второй соответственно. Ранее спортсменки тренировались в группе Этери Тутберидзе, но Медведева переехала в Канаду, где тренируется под руководством Брайана Орсера, а Загитова объявила о приостановке карьеры.

«А что ей (Загитовой. — Прим. «Чемпионата») делать — школу не заканчивать, что ли? Девочка же должна поступить в институт. Она в своей карьере очень многое сделала и имеет право передохнуть.

Захочет — выйдет кататься дальше, не захочет — не выйдет. Она чемпионка Европы, мира и Олимпийских игр. И ей ведь всего 17 лет (18 мая фигуристка отпраздновала совершеннолетие. — Прим. «Чемпионата»). Она всё выиграла, а дальше — учёба, работа. Работа разная и интересная. И в шоу, и в журналах, и в фильмах. Она же красавица настоящая!

Женю (Медведеву. — Прим. «Чемпионата») очень любят в мире, у неё высокий рейтинг, её тоже ждёт интересная жизнь. Да и потом, она никуда не уходила.

Если через год сделают, чтобы детьми считались спортсмены до 17-18 лет, то взрослые нормально будут кататься. Сейчас, конечно, детей не перепрыгнешь, многооборотные прыжки стоят очень дорого», — цитирует Тарасову «Лента.ру».