Аделина Сотникова опубликовала загадочный пост в «Инстаграме». Хоккеист Капризов ответил

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова опубликовала загадочный пост в «Инстаграме», обратившись к подписчикам с вопросом.
«И тут я поняла… что ничего не поняла. А вы поняли?» — написала она, прикрепив текст к своему фото.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Сотниковой.
Среди тех, кто отреагировал на пост Сотниковой, оказался известный хоккеист Кирилл Капризов. Он написал в комментариях: «Где?»
Не так давно 23-летняя Сотникова после сложной операции на позвоночнике объявила о завершении спортивной карьеры. Она двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров (2011), четырёхкратная чемпионка России. В последний раз выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.
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