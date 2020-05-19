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Елена Ильиных рассказала, как проводит время с семьёй во время карантина

Елена Ильиных рассказала, как проводит время с семьёй во время карантина
Фигурное катание 0

Российская фигуристка Елена Ильиных опубликовала в своём «инстаграме» новую фотографию и рассказала, как проводит время с семьёй во время карантина.

«Мы немного выходим на улицу возле дома подышать свежим воздухом, занимаемся каждое утро балетом с Сергеем, а по вечерам, когда засыпает Мир, с горячим зелёным чаем с имбирём (мы очень любим такой) садимся смотреть какой-нибудь фильм.

Посоветуйте, что смотрите вы? Фильм или, может быть, сериал? И мультики тоже. Наш маленький Мир обращает своё внимание в сторону телевизора, когда мы впадаем в детство и включаем хороший мульт», — написала Ильиных.

Посмотреть фотографию можно в «Инстаграме».

16 января 2020 года у Ильиных и её мужа, артиста балета Сергея Полунина, ранее родился сын. Ребёнка родители назвали необычным именем Мир.

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