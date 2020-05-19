Врач сборной России: у нас начинает формироваться общественный иммунитет к коронавирусу

Главный врач сборной России по фигурному катанию Александр Озеров поделился мнением о пандемии коронавируса. Специалист добровольно сменил род деятельности во время пандемии, работая в течение месяца с заражёнными коронавирусом.
«В России не снижается число заражённых? У нас начинает формироваться общественный иммунитет. Мне кажется, число новых зарегистрированных случаев остаётся на высоком уровне из-за возросшего количества тестирований. Сейчас большинство переболевают в более лёгкой форме, есть и случаи бессимптомного течения болезни. Многих сейчас лечат на дому. Человек подписывает официальный документ, что не может покидать место проживания, и лечится самостоятельно.
Россия на втором месте в мире по числу заражённых из-за возросшего числа тестирования? Да. К тому же люди стали более осознанно подходить к проблеме. Выйдите на улицу — увидите людей в масках, перчатках, всё как положено. Все правила соблюдаются. И я рад этому. Мы изучили опыт борьбы с коронавирусом в разных странах и смогли грамотно подойти к борьбе с вирусом», — цитирует Озерова Sport24.
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