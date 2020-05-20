Ягудин предположил, что его собаки будут получать больше хозяина. Запашный отреагировал

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин в шутку предложил всем желающим прогуливаться с его собаками по следующим тарифам: полчаса прогулки с одной собакой стоят 500 рублей, с другой — 1000 рублей.
«2 новых индивидуальных предпринимателя: Асти и Варвара! Скоро они будут зарабатывать больше хозяина», — написал он в своём «инстаграме».
Фото: https://www.instagram.com/alexei.yagudin/?hl=ru
На пост Ягудина отреагировал директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.
«Мои тигры так же попробовали — бизнес прогорел!» — написал он в комментариях.
В настоящее время 40-летний Ягудин, как и большинство других спортсменов, пребывает на добровольном карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Он олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.
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