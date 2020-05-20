Рудковская: Тутберидзе — современная версия Тарасовой

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, ответила на критику в свой адрес. Рудковская и Плющенко часто оказываются под огнём критики за методы воспитания семилетнего сына Александра, из которого хотят сделать будущего чемпиона.
Рудковскую спросили, не боится ли она, что её сын вырастет и поступит, как подопечная Этери Тутберидзе олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, которая в 17 лет объявила о приостановке карьеры.
«По поводу Этери: она современная версия Татьяны Анатольевны Тарасовой и тренер очень хорошего уровня. Что касается того, что они хейтят друг друга, — сейчас все хейтят друг друга.
Давайте не будем переходить на личности, и я не буду говорить по поводу Загитовой, но скажу так, что мой муж готовит детей так, чтобы это была игра вдолгую. Мой муж прошёл четыре Олимпиады и имеет четыре медали. А что касается моего сына, я уверена, что он мне так не скажет, это исключено. Потому что мой сын заряжен, его заряжаем мы, его родители.
Если вы как-нибудь придёте к нам в гости, то поймёте, что он уже не маленький, у него есть цель — повторить рекорд отца. Всё зависит от того, в какой семье живёшь. Зная моего мужа и себя, нас может остановить только здоровье, если у него реально будут проблемы», — сказала Рудковская в шоу Ксении Собчак.
Также посмотрите видео, как Плющенко тренирует сына дома.
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