«90-е вошли в чат». Фигуристка Константинова показала фото, Медведева отреагировала

Российская фигуристка Станислава Константинова опубликовала две фотографии в «Инстаграме». На фото можно посмотреть, как выглядит спортсменка в образе, который, по её мнению, был актуален в 90-х годах.

«90-е вошли в чат», — подписала она фотографии.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Константиновой.

На пост Константиновой отреагировала Евгения Медведева, написавшая в комментариях: «Ногти».

«Тихо-о-о-о, я думала, никто не заметит. Или на крайняк все меня поймут», — ответила ей Константинова.

19-летняя Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады (2019), серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018), медалистка турниров серии «Челленджер». 20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата мира (2019), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), серебряный призёр чемпионата Европы (2018), двукратная чемпионка России (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата России (2015), двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016).