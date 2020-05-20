Ирина Роднина: загнали оплату спортсменам — мама не горюй, а зарабатывать не научились

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила, что государство и дальше должно поддерживать спортсменов, которые представляют Россию на международной арене, однако подчеркнула, что надо избирательно подходить к финансированию спортсменов.
Ранее председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв заявил, что государство будет стараться оказывать меньше влияния на профессиональный спорт в стране, чтобы позволить ему развиваться самостоятельно.
«Профессиональный спорт должен сам зарабатывать, должны быть спонсоры. Поэтому он и называется профессиональным. Ни одно государство в мире профессиональный спорт не содержит. Посмотрите статистику, сколько та же «Барселона» зарабатывает на телевидении, рекламе, продуктах, которые она выпускает.
Сейчас получается, что мы себя назвали профессиональными спортсменами, загнали оплату — мама не горюй, а зарабатывать пока не очень научились. Хорошо бы научиться зарабатывать. Но это не относится к спорту высших достижений. Эти спортсмены выступают не за свой клуб, а за страну», — цитирует Роднину «РБК-Спорт».
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