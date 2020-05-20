Тарасова — о победе Ягудина на ОИ-2002: вся русская команда, включая судей, была против

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вспомнила успех своего ученика Алексея Ягудина, который на зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити завоевал золотую медаль в мужском одиночном катании. Второе место занял другой россиянин, Евгений Плющенко.
Тарасову спросили, правда ли, что успех Ягудина для неё — особенный, несмотря на то что она воспитала огромное количество чемпионов.
«Потому что вся русская команда, включая судей, была против. И насколько нужно быть лучше, чтобы в такой ситуации победить! Когда судья никогда не бывает на твоей стороне. Твой судья, российский», — рассказала Тарасова в интервью YouTube-каналу «Ностальгия».
Также Тарасова высказалась на тему конфликта с трёхкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
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