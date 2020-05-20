Алина Загитова получила водительские права

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что получила водительские права. 18 лет Загитовой исполнилось 18 мая. Самоизоляцию из-за угрозы распространения коронавируса спортсменка проводит в Ижевске вместе с родителями, там Алина и получила удостоверение.

«Ура! У меня теперь есть водительские права. Спасибо всем учителям и школе за то, что учили меня ПДД и вождению! Очень нервничала, но смогла справиться с волнением. Хорошо, у меня была возможность учить правила онлайн между тренировками...» — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».

Ранее Загитова показала, какие подарки ей подарили на совершеннолетие.