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Алина Загитова получила водительские права

Алина Загитова получила водительские права
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что получила водительские права. 18 лет Загитовой исполнилось 18 мая. Самоизоляцию из-за угрозы распространения коронавируса спортсменка проводит в Ижевске вместе с родителями, там Алина и получила удостоверение.

«Ура! У меня теперь есть водительские права. Спасибо всем учителям и школе за то, что учили меня ПДД и вождению! Очень нервничала, но смогла справиться с волнением. Хорошо, у меня была возможность учить правила онлайн между тренировками...» — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».

Ранее Загитова показала, какие подарки ей подарили на совершеннолетие.

Алина Загитова показала огромные букеты цветов, которые ей подарили на 18-летие. Фото
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