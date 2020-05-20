«Путин сказал: 12-го выходи, но до 30-го не выходи». Юмористическая сценка семьи Ягудиных

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию супруги Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина разыграли юмористическую сценку о снятии самоизоляции. Видео Алексей выложил на свою страницу в «Инстаграме».
11 мая президент Владимир Путин заявил о завершении нерабочих дней в России, но самоизоляция в Москве и большинстве городов России была продлена местными властями до 31 мая.
«Лёш, знаешь чего, Путин сказал: 12-го выходи, но до 30-го не выходи», — говорит за кадром Татьяна, стоя перед лестницей на чердак.
«Ну понятно. Ты давай поднимайся, только тапки сними, я пол помыл. И на стрижку меня запиши», — отвечает по-домашнему одетый Алексей в шапке, из-под которой видны длинные волосы.
«Ну, это в последнюю очередь», — отвечает мужу Татьяна.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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