Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Путин сказал: 12-го выходи, но до 30-го не выходи». Юмористическая сценка семьи Ягудиных

«Путин сказал: 12-го выходи, но до 30-го не выходи». Юмористическая сценка семьи Ягудиных
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию супруги Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина разыграли юмористическую сценку о снятии самоизоляции. Видео Алексей выложил на свою страницу в «Инстаграме».

11 мая президент Владимир Путин заявил о завершении нерабочих дней в России, но самоизоляция в Москве и большинстве городов России была продлена местными властями до 31 мая.

«Лёш, знаешь чего, Путин сказал: 12-го выходи, но до 30-го не выходи», — говорит за кадром Татьяна, стоя перед лестницей на чердак.

«Ну понятно. Ты давай поднимайся, только тапки сними, я пол помыл. И на стрижку меня запиши», — отвечает по-домашнему одетый Алексей в шапке, из-под которой видны длинные волосы.

«Ну, это в последнюю очередь», — отвечает мужу Татьяна.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Владимир Путин обратился к россиянам. Итоги выступления 11 мая
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020