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Ирина Слуцкая рассказала, как необычно узнала о третьей беременности

Ирина Слуцкая рассказала, как необычно узнала о третьей беременности
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала о роли в её жизни интуиции.

«Я читала ваши комментарии о том, как вы узнали про беременность. У многих были пророческие видения. И я вспомнила, что со мной тоже такое было!

Мне приснился сон. Передо мной стоит маленькая девочка с серыми-серыми глазами, тянет ко мне ручки и говорит: «Мама, мама!» И правда, я родила девочку Киру с серыми глазками.

Не знаю, что это? Интуиция? Но она часто помогает мне. Я чувствую опасность и пытаюсь отгородить свою семью. Когда маме было плохо, я почувствовала в тот самый момент, что я должна быть рядом, и я спасла её», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».

У Ирины Слуцкой трое детей: 12-летний сын Артём, девятилетняя дочь Варвара и полугодовалая Кира.

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