«Вы меня достали со своими съёмками». Сын Плющенко оставил родителей танцевать вдвоём

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, его супруга известный музыкальный продюсер Яна Рудковская и их сын Александр продемонстрировали очередной танец.

Звёздное семейство, одетое в чёрно-белом стиле, показало энергичные движения под композицию «Плачу на техно» в исполнении Cream Soda и Хлеба. Солировала Яна, а муж и сын старались от неё не отставать.

«И как же вы меня достали со своими съёмками», — сказал Саша, уходя от родителей вместе с любимой собакой Фифой на руках.

«Плачу на техно. Смотрите, а Сане уже нравится сниматься, даже говорит, что достали, с улыбкой на лице», — подписала видео Рудковская.

Видео можно посмотреть на странице Яны Рудковской в «инстаграме».