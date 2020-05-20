«Вы меня достали со своими съёмками». Сын Плющенко оставил родителей танцевать вдвоём
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, его супруга известный музыкальный продюсер Яна Рудковская и их сын Александр продемонстрировали очередной танец.
Звёздное семейство, одетое в чёрно-белом стиле, показало энергичные движения под композицию «Плачу на техно» в исполнении Cream Soda и Хлеба. Солировала Яна, а муж и сын старались от неё не отставать.
«И как же вы меня достали со своими съёмками», — сказал Саша, уходя от родителей вместе с любимой собакой Фифой на руках.
«Плачу на техно. Смотрите, а Сане уже нравится сниматься, даже говорит, что достали, с улыбкой на лице», — подписала видео Рудковская.
Видео можно посмотреть на странице Яны Рудковской в «инстаграме».
Семья Евгения Плющенко станцевала на карантине
- 20 мая 2020
-
23:19
-
21:22
-
20:35
-
19:16
-
18:57
-
18:34
-
18:16
-
17:21
-
16:43
-
16:20
-
16:05
-
15:51
-
15:50
-
15:10
-
14:40
-
13:51
-
13:19
-
12:19
-
11:20
-
10:33
-
09:42
- 19 мая 2020
-
22:28
-
20:58
-
20:35
-
19:26
-
18:45
-
18:35
-
17:27
-
16:11
-
15:08
-
14:25
-
13:18
-
11:58
-
11:37
-
10:18
Партнерский контент