Американский тренер: изменение оценок за прыжки — ответ на доминирование россиянок и Чена

Американский тренер по фигурному катанию Том Закрайчек прокомментировал решение технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU) уравнять базовую стоимость трёх четверных прыжков: флипа, лутца и риттбергера.
Раньше риттбергер в четыре оборота оценивался в 10,5 баллов, лутц — в 11,5. Теперь все три прыжка будут стоить, как раньше флип — по 11 баллов.
«Введение изменений перед сезоном-2020/21 можно понимать как ответ на доминирование российских девушек и Нэйтана Чена.
Одинаковая стоимость трёх прыжков теперь снизит выгоду, которую получают те, кто владеет несколькими четверными, как Нэйтан Чен или Винсент Чжоу. Это послание молодым фигуристам: если вы сможете выучить хотя бы один прыжок из «большой тройки», то будете иметь конкурентоспособную техническую оценку и претендовать на подиум», — приводит слова Закрайчека NBC Sports.
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