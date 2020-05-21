Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Фигуристка Забияко рассказала, что из-за коронавируса у неё сорвалась свадьба на Бора-Бора

Фигуристка Забияко рассказала, что из-за коронавируса у неё сорвалась свадьба на Бора-Бора
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Российская фигуристка Наталья Забияко посетовала, что пандемия коронавируса заставила её отложить день свадьбы. Изначально планировалось провести торжественную церемонию на острове Бора-Бора, популярном курорте.

«На июнь у нас была запланирована свадьба на Бора-Бора. Её, конечно, пришлось перенести на неопределённый срок. Очень обидно, но ничего не поделаешь. Устроим праздник мечты, когда всё закончится», — приводит слова спортсменки Sport24.

25-летняя Забияко — обладательница серебряной медали Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях (в паре с Александром Энбертом), бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, бронзовый призёр командного чемпионата мира 2019 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2018 года, трёхкратный призёр чемпионата России: 2017 (бронза), 2018 (бронза) и 2019 (серебро).

Также посмотрите видео, как Алексей Ягудин въезжает в Москву во время карантина.

Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020