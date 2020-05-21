Фигуристка Забияко рассказала, что из-за коронавируса у неё сорвалась свадьба на Бора-Бора

Российская фигуристка Наталья Забияко посетовала, что пандемия коронавируса заставила её отложить день свадьбы. Изначально планировалось провести торжественную церемонию на острове Бора-Бора, популярном курорте.
«На июнь у нас была запланирована свадьба на Бора-Бора. Её, конечно, пришлось перенести на неопределённый срок. Очень обидно, но ничего не поделаешь. Устроим праздник мечты, когда всё закончится», — приводит слова спортсменки Sport24.
25-летняя Забияко — обладательница серебряной медали Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях (в паре с Александром Энбертом), бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, бронзовый призёр командного чемпионата мира 2019 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2018 года, трёхкратный призёр чемпионата России: 2017 (бронза), 2018 (бронза) и 2019 (серебро).
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