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Актриса из фильма «Лёд» ответила Татьяне Тарасовой, назвавшей картину бездарной

Актриса из фильма «Лёд» ответила Татьяне Тарасовой
Актриса из фильма «Лёд» ответила Татьяне Тарасовой, назвавшей картину бездарной
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт, снимавшаяся в фильме «Лёд», ответила заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой. Напомним, Тарасова заявила, что этот фильм — «глупость, тупость и бездарность».

«С Татьяной Анатольевной сложно спорить, она человек конкретный и профессионал своего дела. Она, наверное, расценила этот фильм как документальный. Не стоит его так воспринимать. Я могу согласиться, что это не про спорт. Фигурное катание — лишь одна из сюжетных линий.

Большинство зрителей — не спортсмены. И результат съёмок должен быть интересен не только спортсменам, а широкому кругу людей. Так что для представителей спорта это кино — бред, согласна. А для среднестатистического потребителя вышло очень неплохо, третью часть просят снять. Но пока конкретное решение не принято», — цитирует Гербольдт «Спорт-экспресс».

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