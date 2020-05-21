«Шляпа сезона-2020». Ягудин оценил испорченный его собаками головной убор

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию супруги Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина, вернувшись домой после недолгого отсутствия, обнаружили испорченную одной из их собак шляпу фигуриста. Видео с этим происшествием Алексей выложил на свою страницу в «Инстаграме».

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«Вышли буквально на пару часов из дома, и вот», — говорит Ягудин, грозно спрашивая у собак: «Кто это сделал?»



«Это новый стиль-2020», — со смехом отмечает Татьяна.



Алексей с ней соглашается: «Это такой дизайн. Вот, пожалуйста: шляпа сезона-2020».

Ягудин является чемпионом Олимпиады в Солт-Лейк-Сити 2002 года в одиночном катании. Тотьмянина завоевала золотую медаль в Турине-2006 в соревнованиях спортивных пар вместе с Максимом Марининым.