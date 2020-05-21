Итальянский фигурист: у нас тоже обсуждали уход Трусовой от Тутберидзе

Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров 18-летний итальянец Даниэль Грассль поделился мнением о решении 15-летней Александры Трусовой уйти от тренера Этери Тутберидзе и перейти в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
«Да, в Италии этот переход тоже обсуждался — думаю, как и во всём мире. Я слышал, что ещё ушли Егор Рухин, Вероника Жилина, были слухи про Аделию Петросян.
Кажется, что много людей ушло из группы Тутберидзе, включая тренера Сергея Розанова. Я с ним, кстати, работал на сборах в Куршевеле, и мне очень понравилось, как он тренировал. Я хотел поехать на стажировку к Тутберидзе в том числе и из-за него, потому что он очень хороший специалист, но… Я не знаю точно, что там происходит», — приводит слова Грассля «Газета.Ru».
Также посмотрите видео, как ученица Плющенко сделала аксель на роликах.
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