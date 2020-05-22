Алина Загитова рассказала о подготовке к ЕГЭ

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова рассказала, как готовится к Единому государственному экзамену.

«Я всех сейчас учеников понимаю, которые в этом году сдают экзамены. Действительно сложно постоянно держать себя в напряжении, потому что это очень волнительное событие, нужно как-то с ним справиться и идти к своей цели, как и в спорте, тогда ты добьёшься её», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

Напомним, 18 мая Загитовой исполнилось 18 лет. Она олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.