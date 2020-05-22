Плющенко с Рудковской разыграли новую сценку. Видео

Продюсер Яна Рудковская опубликовала новое видео в своём «инстаграме». Рудковская вместе с супругом, фигуристом Евгением Плющенко, разыграла очередную сценку.
«Последствия Винни-Пуха, кто в теме», — подписала запись Рудковская.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Плющенко завоевал свою первую медаль на чемпионате мира 1998 года, став его бронзовым призёром. В его активе три победы на чемпионатах мира и семь триумфов на чемпионатах Европы. На Олимпийских играх он стал чемпионом в одиночном катании в Турине-2006 и завоевал серебряные медали в аналогичной категории в Солт-Лейк-Сити в 2002 году и в Ванкувере в 2010-м. На домашней Олимпиаде в Сочи Евгений выступал в командных соревнованиях, где сборная России завоевала золото.
Плющенко вместе с семьёй находится на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Спортсмен регулярно публикует различные видео.
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