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Плющенко с Рудковской разыграли новую сценку. Видео

Плющенко с Рудковской разыграли новую сценку. Видео
Фигурное катание / Гран-при 0

Продюсер Яна Рудковская опубликовала новое видео в своём «инстаграме». Рудковская вместе с супругом, фигуристом Евгением Плющенко, разыграла очередную сценку.

«Последствия Винни-Пуха, кто в теме», — подписала запись Рудковская.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Плющенко завоевал свою первую медаль на чемпионате мира 1998 года, став его бронзовым призёром. В его активе три победы на чемпионатах мира и семь триумфов на чемпионатах Европы. На Олимпийских играх он стал чемпионом в одиночном катании в Турине-2006 и завоевал серебряные медали в аналогичной категории в Солт-Лейк-Сити в 2002 году и в Ванкувере в 2010-м. На домашней Олимпиаде в Сочи Евгений выступал в командных соревнованиях, где сборная России завоевала золото.

Плющенко вместе с семьёй находится на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Спортсмен регулярно публикует различные видео.

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