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«Счастлив от того, что она счастлива». Траньков поздравил Волосожар с днём рождения

«Счастлив от того, что она счастлива». Траньков поздравил Волосожар с днём рождения
Фигурное катание / Гран-при 0

Российский фигурист Максим Траньков опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Спортсмен, завершивший карьеру, посвятил очередной пост своей супруге фигуристке Татьяне Волосожар, поздравив её с днём рождения.

«Сегодня особенный день, мы отмечаем день рождения моей любимой жены, Татьяны. Но особенный он потому, что отмечаем мы его дома, всей нашей дружной бандой. Танечка с раннего утра принимает поздравления и светится пуще прежнего, а я счастлив от того, что она счастлива, вот такой он простой рецепт моего счастья. И я буду стараться беречь это изо всех сил. Всё, что хотел я уже пожелал, а вы, мои дорогие подписчики, ещё можете написать ей свои поздравления и продлить праздничное настроение! Ура!» — написал в «инстаграме» Траньков.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» фигуриста.

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