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Алексей Ягудин помыл посуду и вспомнил о море

Алексей Ягудин помыл посуду и вспомнил о море
Фигурное катание / Гран-при 0

Российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал новое видео в своём «инстаграме». Спортсмен записал юмористический ролик, посвящённый сорвавшимся планам отдохнуть на море летом.

«Море-2020», — подписал запись Ягудин.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В настоящее время 40-летний Ягудин, как и большинство других спортсменов, пребывает на добровольном карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Он олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.

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