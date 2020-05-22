Косторная: на тренировке после карантина вижу себя девочкой, которая впервые вышла лёд

Чемпионка Европы и победительница финала Гран-при по фигурному катанию Алёна Косторная рассказала, что ожидает от первого выхода на лёд после завершения самоизоляции.

«Дома сидим уже из последних сил. Занимаюсь сейчас три раза в день: утром бегаю, потом идёт силовая тренировка и прыжки, а вечером — станок и растяжка. На первой тренировке после карантина вижу себя девочкой, которая впервые вышла на лёд, или собачкой, у которой ноги разъезжаются в разные стороны», — сказала Косторная во время совместной онлайн-тренировки с двукратной чемпионкой России Анной Щербаковой.

Ранее сегодня министр спорта России Олег Матыцин заявил, что работа федеральных спортивных баз, где будут тренироваться спортсмены сборной России, возобновится 25 мая.