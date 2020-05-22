Косторная: на тренировке после карантина вижу себя девочкой, которая впервые вышла лёд
Чемпионка Европы и победительница финала Гран-при по фигурному катанию Алёна Косторная рассказала, что ожидает от первого выхода на лёд после завершения самоизоляции.
«Дома сидим уже из последних сил. Занимаюсь сейчас три раза в день: утром бегаю, потом идёт силовая тренировка и прыжки, а вечером — станок и растяжка. На первой тренировке после карантина вижу себя девочкой, которая впервые вышла на лёд, или собачкой, у которой ноги разъезжаются в разные стороны», — сказала Косторная во время совместной онлайн-тренировки с двукратной чемпионкой России Анной Щербаковой.
Ранее сегодня министр спорта России Олег Матыцин заявил, что работа федеральных спортивных баз, где будут тренироваться спортсмены сборной России, возобновится 25 мая.
Министр спорта России сообщил о возобновлении работы федеральных баз
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