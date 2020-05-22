Елизавета Туктамышева рассказала, какие плюсы нашла в самоизоляции

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, какие плюсы она нашла в самоизоляции.
«Обычно я никогда одна не жила. Для меня это было проблемой, что я не могу долго одна находиться. Но на карантин я села одна, иногда видела семью. И мне это помогло больше понять себя, так как я была наедине с собой очень долгое время и научилась этому. Для меня это было важно, чтобы я не боялась находиться дома одна. Для меня это шаг к своему какому-то развитию. Считаю, что карантин мне большой плюс дал.
Когда начинался карантин, очень часто смотрела последние новости не спортивные, а про пандемию. Но потом решила, что лучше не надо смотреть, и перестала. Сейчас практически никуда не захожу, не знаю, что творится в мире. Мне так легче, чтобы я была немного отстранённой от этого всего.
Три вещи, которые сделаю, когда снимут все ограничения? Встречусь с друзьями, сразу пойду кататься, а вечером — в ресторан, очень хочу вкусно поесть», — рассказала Туктамышева в прямом эфире в «инстаграме» Олимпийского комитета России.
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