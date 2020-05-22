Семилетний сын Плющенко провёл тренировку с чемпионом мира по кикбоксингу

Семилетний Александр Плющенко, который тренируется в академии фигурного катания своего отца, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказал, что начал боксёрские тренировки под руководством трёхкратного чемпиона мира по кикбоксингу Александра Липового.

«Важно тренировать все группы мышц и дыхательную систему! Тренировки с чемпионом мира Александром Липовым теперь в моём графике тренировок будут на регулярной основе», — написал Саша Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Александра Плющенко в «Инстаграме».

Когда возобновятся тренировки, Саша Плющенко будет выходить на один лёд с двукратной чемпионкой мира среди юниоров Александрой Трусовой, которая недавно перешла в академию его знаменитого отца.