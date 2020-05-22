Косторная и Щербакова рассказали о любимых прыжках

Чемпионка Европы и победительница финала Гран-при Алёна Косторная и двукратная чемпионка России Анна Щербакова в ходе совместной тренировки рассказали о том, какие прыжки им больше нравятся. Косторная — одна из немногих, кто исполняет тройной аксель, а Щербакова — четверной лутц.

«Конечно, хотелось поработать над тройным акселем в конце этого сезона, но этого не случилось. Ещё будет долгое восстановление. Однако я всё равно планирую работать над этим элементом, потому что он уже необходим. Пробовала прыгать его очень давно, ещё до того, как начала четверные прыгать. Но решили, что у меня лучше идут четверные, чем тройной аксель. Мой любимый прыжок — это, наверное, лутц», — сказала Щербакова.



«Пробовала прыгать тройной аксель ещё в 10-11 лет. Но я тогда так падала, что все закрывали глаза. Буду ли учить четверной? Мне самой интересно. Сначала вернёмся на лёд. Мои любимые прыжки — аксель и флип», — отметила Косторная.