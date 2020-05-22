Щербакова и Косторная провели совместную тренировку

Чемпионка Европы и победительница финала Гран-при Алёна Косторная и двукратная чемпионка России Анна Щербакова провели совместную онлайн-тренировку и побеседовали. Например, о том, на кого планируют учиться.



«Буду поступать в медицинский, хочу попробовать попасть в Первый мед. Но куда попаду — туда попаду, заявки отправила во все. А что касается специальности, то собиралась учиться на нейрохирурга. В целом закончила учебный год хорошо. 15-го числа выставили все оценки. Были некоторые проблемы, но пока всё хорошо», — сказала Косторная.



«Пока точно не определилась с тем, куда буду поступать. Но думаю, что вначале — на тренера, поскольку мне это очень интересно. А дальше планирую выбирать то, что тоже интересно, помимо фигурного катания.

Мы очень ждали конца сезона, поскольку по плану должны были все вместе ездить по шоу. У всех всё пошло не так, как планировалось. А учебный год закончила хорошо. Правда, готовилась к ОГЭ, которого не случилось», — ответила Щербакова.

Поговорили девушки и о том, как они следят за своей формой.

«Стараюсь следить за своей формой, постоянно взвешиваюсь. Нет каких-то радикальных мер, но, конечно, нужно держать себя в форме, чтобы в любой момент быть готовым вернуться к тренировкам», — отметила Щербакова.



«Стараюсь держать себя в форме. Каждый день встаю на весы, делаю еженедельные замеры. Стараюсь держаться в своём тренировочном весе, чтобы не случилось такого, что вернусь на лёд и в одежду не влезу», — добавила Косторная.