Погорилая — о завершении карьеры: когда-нибудь — может, к 40 годам — признаюсь

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, неоднократный призёр чемпионатов Европы по фигурному катанию 22-летняя Анна Погорилая рассказала о причинах, по которым до сих пор не объявила о завершении карьеры. После сезона-2017/2018 Погорилая взяла перерыв из-за травмы.
«Я же ещё не объявила о том, что я закончила. Думаю, это для любого спортсмена очень тяжёлое признание. Всё равно всегда присутствует частичка: может быть, вернуться? Поэтому я ещё не признала это, но когда-нибудь — может, к 40 годам — признаюсь.
У всех по-разному приходит осознание, что пора уходить. У кого-то — в связи со здоровьем, кто-то остывает к соревнованиям, у кого-то результатов нет — какой смысл тогда продолжать, если их нет.
Больше всего скучаю по соревновательному волнению. По тренировкам, по тренеру тоже очень скучаю, но я с ней переписываюсь. Наверное, по тому темпу: когда ты в спорте, ты не успеваешь задумываться ни о чём, ты идёшь и идёшь. А когда спорта нет, ты начинаешь метаться, когда нечем заняться. Но мне повезло — я сразу вышла замуж. И я без страданий ушла в другое русло, в семейную жизнь.
Скучаешь по всему — даже по плохим тренировкам. Всё вызывает хорошие эмоции», — приводит слова Погорилой Sports.ru.
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