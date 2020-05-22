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«Танцуют все!» Иван Букин выложил в соцсети видео зажигательного танца с друзьями

«Танцуют все!» Иван Букин выложил в соцсети видео зажигательного танца с друзьями
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Выступающие в танцах на льду российские фигуристы Александра Степанова, Иван Букин, Софья Шевченко и Игорь Ерёменко поставили совместный номер на самоизоляции. Видео зажигательного танца выложил на своей странице в «Инстаграме» Букин.

«Танцуют все!» — подписал видео Иван.

Видео можно посмотреть на странице Ивана Букина в «Инстаграме».

Оба дуэта тренируются под руководством Ирины Жук и Александра Свинина.

Степанова и Букин — четырёхкратные призёры чемпионатов Европы. Шевченко и Ерёменко в своём последнем сезоне среди юниоров-2018/2019 стали победителями финала Гран-при и бронзовыми призёрами чемпиона мира.

В настоящее время оба танцевальных дуэта находятся на самоизоляции и проводят тренировки в домашних условиях.

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