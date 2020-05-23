Загитова в четвертьфинале победила Болта в голосовании за звание олимпийской иконы стиля

Олимпийский канал проводит голосование на звание олимпийской иконы стиля, в котором принимает участие российская фигуристка Алина Загитова.
В четвертьфинале она победила восьмикратного олимпийского чемпиона и 11-кратного чемпиона мира, знаменитого ямайского спринтера Усэйна Болта. Россиянка в голосовании набрала 58%, тогда как свой голос за Болта отдали 42%.
В полуфинале Загитовой будет противостоять легкоатлетка из Ямайки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. На момент написания новости Загитова лидирует 65% — 35%.
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.
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