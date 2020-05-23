Веснина — о переходе Трусовой: журналисты устроили «Санта-Барбару»

Российская теннисистка, чемпионка Олимпийских игр 2016 года Елена Веснина, поделилась мнением о резонансном переходе 15-летней фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

«Академия Этери Тутберидзе — конвейер по производству звезд. Но я понимаю решение Александры Трусовой попробовать себя в другом месте. В таких ситуациях всегда будут обиженные. Однако надо уважать спортсмена, его позицию. Журналисты, конечно, устроили «Санта-Барбару». Для меня же это рабочий момент. Подобные истории — часть профессионального спорта. То, что у Евгения Плющенко не так много тренерского опыта? Так ведь академия — это не только он. Там много специалистов. И вообще, Трусова — такой талант, что ещё надо постараться его испортить. Верю, что у Саши всё получится», — цитирует Веснину «Советский спорт».