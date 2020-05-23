Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вольфсбург» — «Боруссия Дортмунд». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Люблю именно так». Ксения Столбова опубликовала фото в купальнике

«Люблю именно так». Ксения Столбова опубликовала фото в купальнике
Фигурное катание / Гран-при 0

Олимпийская чемпионка в парном катании Ксения Столбова выложила новое фото в «Инстаграме». Спортсменка, завершившая карьеру, опубликовала фото в красном купальнике.

«Люблю именно так», — подписала запись Столбова.

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Столбовой.

С конца лета 2018 года Ксения выступала в дуэте с Андреем Новосёловым. Ранее её партнером был Фёдор Климов.

Столбова — серебряный призёр Олимпиады 2014 года (в личных соревнованиях), серебряный призёр ЧМ-2014, серебряный призёр чемпионата Европы (2014, 2015, 2018), чемпионка России (2014, 2015, 2017).

О завершении карьеры Столбова объявила в феврале 2020 года. Позже спортсменка опровергла слухи, согласно которым она ушла из спорта из-за увеличившейся конкуренции.

Чемпионка ОИ по фигурному катанию Столбова завершила карьеру
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020