«Люблю именно так». Ксения Столбова опубликовала фото в купальнике

Олимпийская чемпионка в парном катании Ксения Столбова выложила новое фото в «Инстаграме». Спортсменка, завершившая карьеру, опубликовала фото в красном купальнике.

«Люблю именно так», — подписала запись Столбова.

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Столбовой.

С конца лета 2018 года Ксения выступала в дуэте с Андреем Новосёловым. Ранее её партнером был Фёдор Климов.

Столбова — серебряный призёр Олимпиады 2014 года (в личных соревнованиях), серебряный призёр ЧМ-2014, серебряный призёр чемпионата Европы (2014, 2015, 2018), чемпионка России (2014, 2015, 2017).

О завершении карьеры Столбова объявила в феврале 2020 года. Позже спортсменка опровергла слухи, согласно которым она ушла из спорта из-за увеличившейся конкуренции.