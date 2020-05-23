«Люблю именно так». Ксения Столбова опубликовала фото в купальнике
Олимпийская чемпионка в парном катании Ксения Столбова выложила новое фото в «Инстаграме». Спортсменка, завершившая карьеру, опубликовала фото в красном купальнике.
«Люблю именно так», — подписала запись Столбова.
Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Столбовой.
С конца лета 2018 года Ксения выступала в дуэте с Андреем Новосёловым. Ранее её партнером был Фёдор Климов.
Столбова — серебряный призёр Олимпиады 2014 года (в личных соревнованиях), серебряный призёр ЧМ-2014, серебряный призёр чемпионата Европы (2014, 2015, 2018), чемпионка России (2014, 2015, 2017).
О завершении карьеры Столбова объявила в феврале 2020 года. Позже спортсменка опровергла слухи, согласно которым она ушла из спорта из-за увеличившейся конкуренции.
Чемпионка ОИ по фигурному катанию Столбова завершила карьеру
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