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Горшков: российские фигуристы планируют начать тренировки в Новогорске со следующей недели

Горшков: российские фигуристы планируют начать тренировки в Новогорске со следующей недели
Фигурное катание / Гран-при 0

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал о планах по возобновлению тренировок на подмосковной базе в Новогорске. Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что база начнёт работу с 25 мая.

«Спортсмены сборной планируют начать тренироваться с начала следующей недели в „Новогорске“, а те, у кого были запланированы сборы в Кисловодске, начнут там работу на неделю позже — в начале июня», — приводит слова Горшкова ТАСС.

Сезон в фигурном катании был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам не удалось провести чемпионат мира, который должен был состояться в Канаде. Планировалось перенести турнир на конец 2020 года, но он был отменён.

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