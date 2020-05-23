Анна Щербакова показала, как коротает время, делая растяжку. Видео

Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала новую запись в «Инстаграме». Спортсменка показала, как делает растяжку в домашних условиях.

«Скучно дома», — подписала запись спортсменка.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Щербаковой.

На чемпионате Европы и в финале Гран-при первого взрослого сезона 16-летняя Щербакова завоевала серебряные медали, уступив только подруге по группе Этери Тутберидзе — Алёне Косторной.

Из-за пандемии коронавируса сезон в фигурном катании был завершён досрочно. Организаторам не удалось провести чемпионат мира, который должен был состояться в Канаде.

Со следующей недели российские фигуристы смогут возобновить тренировки на базе сборной в Новогорске.