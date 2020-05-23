Алина Загитова вышла в финал в голосовании за звание олимпийской иконы стиля

Olympic Channel на своей странице в «Твиттере» проводит голосование на звание олимпийской иконы стиля, в котором принимает участие и российская фигуристка Алина Загитова.
В полуфинале чемпионка Игр-2018 обошла двукратную олимпийскую чемпионку в спринте ямайскую легкоатлетку Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. Россиянка в голосовании набрала 68%, тогда как голос за спортсменку из Ямайки отдали 32%. Ранее в четвертьфинале Загитова превзошла восьмикратного олимпийского чемпиона, 11-кратного чемпиона мира знаменитого ямайского спринтера Усэйна Болта (58% — 42%).
В финале Загитова борется с американским фигуристом Джонни Вейром. За 22 часа до окончания голосования Алина уверенно лидирует — 66% против 34%.
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года.
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