Елизавета Туктамышева: с удовольствием поиграла бы в футбол с игроками «Зенита»

Теннисистка Дарья Касаткина и фигуристка Елизавета Туктамышева в совместном прямом эфире в «Инстаграме» поговорили о футболе. Касаткина вспомнила, как играла в одной команде с лидером сборной России Артёмом Дзюбой, а Туктамышева выразила желание поиграть с футболистами «Зенита».
«Мы играли в футбол через сетку. Я с Дзюбой против Миши Кержакова и Светы Кузнецовой. Играли футбольным мячом через сетку. Мы просто немного знаем, как играть в футбол. Артём фигачил, он не жалел, подкидывал мяч. Хорошо, что я играла с ним в одной команде, а то я бы не выжила», — сказала Касаткина.
«Я бы сама с удовольствием просто поиграла в футбол с игроками «Зенита». Мы сами играем либо на разминке, либо на даче. Женя Плющенко его обожает. У меня хорошо получается отбирать мяч, потому что я мелкая и быстро бегаю туда-сюда. Мне интересно: это я себе придумала, что я хорошо играю, или на самом деле?» — ответила Туктамышева.
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