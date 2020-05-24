«Улетаю на каток». Анна Щербакова поднялась в воздух на связке воздушных шариков

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова сфотографировалась на коньках с огромной связкой красных и синих воздушных шаров. Спортсменка подпрыгнула вместе с шарами, сымитировав полёт.
«Улетаю на каток», — подписала фото на своей странице в «Инстаграме» Щербакова.
Фото можно посмотреть на странице Анны Щербаковой в «Инстаграме».
Министр спорта России Олег Матыцин объявил об открытии федеральных тренировочных баз для спортсменов сборной России. Из-за пандемии коронавируса базы были закрыты на карантин. Группа Этери Тутбеидзе уже 25 мая возобновит ледовые тренировки на базе в Новогорске. Руководить фигуристками будут Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. Тутберидзе на самоизоляции была в США у дочери и ещё не успела вернуться в Россию.
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