«Улетаю на каток». Анна Щербакова поднялась в воздух на связке воздушных шариков

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова сфотографировалась на коньках с огромной связкой красных и синих воздушных шаров. Спортсменка подпрыгнула вместе с шарами, сымитировав полёт.

«Улетаю на каток», — подписала фото на своей странице в «Инстаграме» Щербакова.

Фото можно посмотреть на странице Анны Щербаковой в «Инстаграме».

Министр спорта России Олег Матыцин объявил об открытии федеральных тренировочных баз для спортсменов сборной России. Из-за пандемии коронавируса базы были закрыты на карантин. Группа Этери Тутбеидзе уже 25 мая возобновит ледовые тренировки на базе в Новогорске. Руководить фигуристками будут Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. Тутберидзе на самоизоляции была в США у дочери и ещё не успела вернуться в Россию.