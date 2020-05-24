Алина Загитова поблагодарила болельщиков за победу в голосовании за звание иконы стиля

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на трёх языках поблагодарила болельщиков, которые помогли ей победить в голосовании за звание олимпийской иконы стиля, которое провёл на своей странице в «Твиттере» Olympic Channel.
«Спасибо всем, кто голосовал за меня, за вашу поддержку. Вы самые лучшие!» — написала Загитова в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Алины Загитовой
В финальном голосовании Загитова с большим преимуществом опередила американского фигуриста Джонни Вейра. Россиянка набрала 62%, тогда как за спортсмена из США отдали голос 38%.
В полуфинале Загитова обошла двукратную олимпийскую чемпионку в спринте ямайскую легкоатлетку Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (68% — 32%), а в четвертьфинале — восьмикратного олимпийского чемпиона, 11-кратного чемпиона мира знаменитого ямайского спринтера Усэйна Болта (58% — 42%).
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