Семья Плющенко отметила скорый отъезд на сборы танцем под Modern Talking

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вместе с семьёй, известным продюсером Яной Рудковской и семилетним сыном Александром, станцевал под песню группы Modern Talking You're My Heart, You're My Soul.

«А мы всё танцуем, но скоро выдвигаемся на спортивные сборы. Есть свет в конце туннеля», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Евгения Плющенко.

Тренировки в академии «Ангелы Плющенко» возобновятся на базе в Кисловодске, куда спортсмены выезжают 1 июня. Вместе с Плющенко на сбор отправятся Софья Титова и Кирилл Сарновский, а также его новые ученицы — Александра Трусова и Вероника Жилина, которые перешли в академию из группы Этери Тутберидзе в межсезонье.