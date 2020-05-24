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Семья Плющенко отметила скорый отъезд на сборы танцем под Modern Talking

Семья Плющенко отметила скорый отъезд на сборы танцем под Modern Talking
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вместе с семьёй, известным продюсером Яной Рудковской и семилетним сыном Александром, станцевал под песню группы Modern Talking You're My Heart, You're My Soul.

«А мы всё танцуем, но скоро выдвигаемся на спортивные сборы. Есть свет в конце туннеля», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Евгения Плющенко.

Тренировки в академии «Ангелы Плющенко» возобновятся на базе в Кисловодске, куда спортсмены выезжают 1 июня. Вместе с Плющенко на сбор отправятся Софья Титова и Кирилл Сарновский, а также его новые ученицы — Александра Трусова и Вероника Жилина, которые перешли в академию из группы Этери Тутберидзе в межсезонье.

Плющенко рассказал, когда Трусова приступит к тренировкам в его группе
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