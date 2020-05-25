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«Когда что-то пошло не так». Видео с Алиной Загитовой собрало более 22 млн просмотров

«Когда что-то пошло не так». Видео с Алиной Загито
«Когда что-то пошло не так». Видео с Алиной Загитовой собрало более 22 млн просмотров
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Видеоотрывок из известного показательного номера Алины Загитовой, в котором та предстала в образе Лары Крофт, на момент публикации этой новости собрал более 22 млн просмотров в социальной сети TikTok. Номер примечателен тем, что во время его исполнения у фигуристки возникла заминка: она не сразу смогла расстегнуть куртку.

«Когда что-то пошло не так», — отмечается в подписи к видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в TikTok-аккаунте teamzagitova.

18 мая Загитовой исполнилось 18 лет. Она олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.

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