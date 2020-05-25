Мама Щербаковой: подруга уговорила привести Аню на каток. Не знаю, благодарить или убить

Юлия Щербакова, мать российской фигуристки Анны Щербаковой, рассказала, как её дочь пришла в фигурное катание.
«Инна, старшая сестра Ани, начинала кататься на уличной ледовой коробке возле дома. Просто захотела попробовать встать на коньки. Моя подруга, у которой дочь занималась фигурным катанием, видя желание ребёнка, помогла записаться в «Хрустальный» посреди года. В то время это была самая обычная спортивная школа. Там не было известных тренеров, учеников.
Через год эта же подруга уговорила меня привести на каток Аню. До сих пор шутим — не знаем, благодарить нам её или убить, так как наша привычная жизнь на этом закончилась.
Мне пришлось сесть за руль, чтобы возить детей на тренировки, а я это не очень люблю, первые поездки были большим стрессом. Во-вторых, бросить работу, чтобы возить детей на тренировки, о чём всё-таки до сих пор жалею. И ещё много чего пришлось поменять, лишь бы возить детей на тренировки.
Один год я ещё долго вспоминала с содроганием. Тренировки начинались в 6 утра, вставали мы в 4:30. Свободный от катка день был посреди недели, надо было вставать в школу. А в выходные опять на каток», — цитирует маму фигуристки «Спорт-экспресс».
16-летняя Щербакова — серебряный призёр чемпионата Европы (2020), серебряный призёр финала Гран-при (2019), двукратная чемпионка России (2019, 2020), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2019).
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