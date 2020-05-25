«Хулиганская выходка, однако». Подписчики оценили фото с языком фигуристки Самодуровой

Чемпионка Европы 2019 года 17-летняя российская фигуристка Софья Самодурова выложила в «Инстаграм» свежую фотографию, которая не осталась не замеченной подписчиками. На снимке спортсменка подмигнула и высунула язык.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Самодуровой.

Подписчикам Самодуровой в большинстве своём понравилось фото. Вот какие комментарии они оставили.

«Софи, всегда классная!».

«Счастливый лисёнок».

«Дама в красном, вы прекрасны».

«Хулиганская выходка, однако».

Самодурова — чемпионка Европы (2019), бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» (2018), серебряный призёр этапа Гран-при «Кубок Ростелеком» (2018).

Также посмотрите видео, как Самодурова покаталась на лодке из кроссовки.