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«Хулиганская выходка, однако». Подписчики оценили фото с языком фигуристки Самодуровой

«Хулиганская выходка, однако». Подписчики оценили фото с языком фигуристки Самодуровой
Фигурное катание / Чемпионат Европы 0

Чемпионка Европы 2019 года 17-летняя российская фигуристка Софья Самодурова выложила в «Инстаграм» свежую фотографию, которая не осталась не замеченной подписчиками. На снимке спортсменка подмигнула и высунула язык.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Самодуровой.

Подписчикам Самодуровой в большинстве своём понравилось фото. Вот какие комментарии они оставили.

«Софи, всегда классная!».
«Счастливый лисёнок».
«Дама в красном, вы прекрасны».
«Хулиганская выходка, однако».

Самодурова — чемпионка Европы (2019), бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» (2018), серебряный призёр этапа Гран-при «Кубок Ростелеком» (2018).

Также посмотрите видео, как Самодурова покаталась на лодке из кроссовки.

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