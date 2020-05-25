«Хулиганская выходка, однако». Подписчики оценили фото с языком фигуристки Самодуровой
Чемпионка Европы 2019 года 17-летняя российская фигуристка Софья Самодурова выложила в «Инстаграм» свежую фотографию, которая не осталась не замеченной подписчиками. На снимке спортсменка подмигнула и высунула язык.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Самодуровой.
Подписчикам Самодуровой в большинстве своём понравилось фото. Вот какие комментарии они оставили.
«Софи, всегда классная!».
«Счастливый лисёнок».
«Дама в красном, вы прекрасны».
«Хулиганская выходка, однако».
Самодурова — чемпионка Европы (2019), бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» (2018), серебряный призёр этапа Гран-при «Кубок Ростелеком» (2018).
Также посмотрите видео, как Самодурова покаталась на лодке из кроссовки.
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