Елизавета Туктамышева назвала сериалы, которые ей нравятся
Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, какие сериалы ей нравятся. Спортсменка выделила три кинокартины, которые особенно ей запомнились.
«Смотрю сериал «Последний танец» про Майкла Джордана. Очень нравится, я вообще люблю баскетбол и НБА.
«Неортодоксальная» — тоже интересная вещь. Про девушку, которая сбежала из общины. А ещё пересматриваю свой любимый сериал «Клиника».
Вообще, я в любой ситуации за юмор, поэтому могу пересматривать комедии и какие-то весёлые сериалы по несколько раз. А вот более сложные картины предпочитаю смотреть с кем-то. Или эта вещь меня должна прямо очень сильно зацепить», — рассказала спортсменка в прямом эфире в «инстаграме» Олимпийского комитета России.
- 25 мая 2020
-
17:49
-
17:43
-
16:45
-
14:38
-
12:09
-
11:19
-
10:03
-
09:17
- 24 мая 2020
-
23:22
-
22:59
-
21:02
-
20:45
-
19:54
-
19:19
-
18:26
-
17:48
-
15:21
- 23 мая 2020
-
21:41
-
20:59
-
20:16
-
19:28
-
19:00
-
18:32
-
17:27
-
16:45
-
16:20
-
15:14
-
14:33
-
14:09
-
12:10
-
12:02
-
10:49
-
09:28
-
05:15
-
00:57
Партнерский контент