Елизавета Туктамышева назвала сериалы, которые ей нравятся

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, какие сериалы ей нравятся. Спортсменка выделила три кинокартины, которые особенно ей запомнились.

«Смотрю сериал «Последний танец» про Майкла Джордана. Очень нравится, я вообще люблю баскетбол и НБА.

«Неортодоксальная» — тоже интересная вещь. Про девушку, которая сбежала из общины. А ещё пересматриваю свой любимый сериал «Клиника».

Вообще, я в любой ситуации за юмор, поэтому могу пересматривать комедии и какие-то весёлые сериалы по несколько раз. А вот более сложные картины предпочитаю смотреть с кем-то. Или эта вещь меня должна прямо очень сильно зацепить», — рассказала спортсменка в прямом эфире в «инстаграме» Олимпийского комитета России.