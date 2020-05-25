Пресс-секретаря президента Пескова, заразившегося коронавирусом, выписали из больницы

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, был выписан из больницы, сообщает телеграм-канал Mash. Ранее Песков вместе с супругой, фигуристкой Татьяной Навкой, был госпитализирован после заражения коронавирусом.
Теперь Пескову придётся в течение двух недель находится дома на самоизоляции.
45-летняя Навка — олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004–2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006).
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве действует домашний режим самоизоляции для всех горожан, хотя режим нерабочих дней окончен с 12 мая. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.
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