Попова: отношения с Ходыкиным — лучший подарок от фигурного катания

Чемпионка Универсиады Бетина Попова, выступавшая в танцевальном дуэте с Сергеем Мозговым, и бронзовый призёр чемпионата Европы Денис Ходыкин, катающийся в спортивной паре с Дарьей Павлюченко, рассказали, как уже больше года назад стали жить вместе.



«Началось всё с фигурного катания. Это самое дорогое, что оно мне дало. Лучший подарок от фигурного катания. Даже не думаю, что у нас были какие-то свидания, если честно (смеётся). Просто в какой-то момент мы подумали: «Так, ну, наверное, пора жить вместе. Будет удобнее так».

Как выдержали испытание карантином? Я вообще не знаю, у кого такие проблемы, потому что мы не то чтобы не ругаемся, мы не понимаем, как после карантина выходить и контактировать с другими людьми. Что делать? Нужно будет расставаться: он пойдёт по своим делам, я по своим. Мы настолько привыкли быть вместе всё время, что так комфортно», — приводит слова Поповой Sport24.

Закончив спортивную карьеру до карантина, Бетина, выпускница ГИТИСа по образованию, стала ездить на тренировки Павлюченко и Ходыкина и незаметно стала хореографом пары.

«Ну да, это получилось очень незаметно для меня. Я просто приходила на тренировки. Разумеется, я видела, что здесь можно сделать что-то лучше, здесь поближе, помягче. У меня спросили, я ответила, сказала: «А я могу над этим поработать». И мне сказали: «Ну, давай. А что ты сидишь? Поработай». Мы до карантина даже успели поскользить немного, над позициями поработать. Работать с ребятами одно удовольствие, на самом деле, они такие классные», — сказала Попова.