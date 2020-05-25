Бетина Попова — о фильме «Лёд»: то ли недокомедия, то ли мелодрама, полный абсурд

Чемпионка Универсиады Бетина Попова, выступавшая в танцевальном дуэте с Сергеем Мозговым, поддержала известного тренера Татьяну Тарасову, раскритиковавшую фильм «Лёд».

«В фигурном катании невероятное количество интересных историй. Если взять хотя бы одну из них и реально раскрыть, получился бы крутой фильм. Но там был взят какой-то нереальный сюжет, который выглядит абсурдно даже для обычного зрителя. Особенно в фильме «Лёд-2». Там вообще с сюжетом катастрофа. Любой человек понимает, что не выбежит хоккеист на Олимпиаде с другим партнёром в его костюме катать программу.

Это понимает любой человек, который хоть раз интересовался профессиональным спортом. Не обязательно даже фигурным катанием. Можно было сделать что-то более правдоподобное, серьёзное и крутое. А так получилась то ли недокомедия, то ли мелодрама. Но кого жалеть — непонятно, потому что полный абсурд.

В фигурном катании есть крутые темы, на которые можно снимать фильмы. Есть много интересных моментов — про то, как спортсмен боролся, восстанавливался после травмы», — приводит слова Поповой Sport24.